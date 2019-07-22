При тушении природного пожара в Оренбургской области погиб спасатель
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Информация о возгорании сухой травы поступила утром в воскресенье, 21 июля. Из-за ветреной погоды огонь мог перейти на жилые дома.
На одном из таких участков в сложнейших условиях работал водитель ПСЧ-33 по охране города Ясного Александр Стаценко. Он погиб.
Ведомство выразило соболезнования в связи с гибелью сотрудника.
Ранее сообщалось, что посёлок Акжарское находился под угрозой из-за загоревшейся сухой травы.
11 июля Inforeactor передавал, что в Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности.