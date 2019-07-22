При тушении природного пожара в Оренбургской области погиб спасатель

При тушении природного пожара в селе Акжарское погиб спасатель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Информация о возгорании сухой травы поступила утром в воскресенье, 21 июля. Из-за ветреной погоды огонь мог перейти на жилые дома.

На одном из таких участков в сложнейших условиях работал водитель ПСЧ-33 по охране города Ясного Александр Стаценко. Он погиб.

Ведомство выразило соболезнования в связи с гибелью сотрудника.

Ранее сообщалось, что посёлок Акжарское находился под угрозой из-за загоревшейся сухой травы.

11 июля Inforeactor передавал, что в Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности.