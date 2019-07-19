СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
  • РИА Новости

Как отмечается, председатель ведомства Александр Бастрыкин в рамках поездки провёл совещание с сотрудниками следственного управления в Братске.

Бастрыкин изучил материалы проверок и заслушал ход расследования дела о халатности должностных лиц при возникновении ЧС в результате паводков, что привело к гибели 25 граждан.

«Председатель поручил максимально тщательно исследовать все обстоятельства, связанные с трагическими последствиями, и установить всех лиц, проявивших халатность», — говорится в сообщении.

Кроме того, поручено проверить обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации, а также при необходимости оказать пострадавшим правовую помощь.

Ранее президент России Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, пострадавший от паводка.

Глава государства встретился с местными жителями, которые рассказали, как им пришлось справляться со стихийным бедствием. 

На совещании Путин раскритиковал чиновников, ответственных за ликвидацию последствий паводка. По его словам, плохо организовано информирование граждан, а также возведение жилья и инфраструктуры. 

Подробнее — в материале RT.

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