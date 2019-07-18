В Минздраве Подмосковья рассказали о программах поддержки специалистов

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова рассказала, как в регион привлекаются новые специалисты в области медицины и какие меры предпринимаются для их поддержки.

В эфире телеканала «360» министр отметила, что в регионе работает программа «Земский доктор».

«Программа распространяется на людей моложе 50 лет: это врачи и фельдшеры, которые решили работать в сельской местности либо в населённых пунктах с населением менее 50 тыс. жителей. Врач в такой программе получает единовременную выплату в миллион рублей, а фельдшер — в 500 тыс. рублей, чтобы решить жилищный вопрос», — сказала она.

По словам Мухтасаровой, вторая программа поддержки специалистов предусматривает субсидии на жильё.

«Социальная ипотека стартовала в 2016 году, и уже более 800 человек воспользовались программой. Врач обязуется оплачивать только проценты по кредиту, основной долг оплачивает Московская область. При этом врач должен будет проработать в Подмосковье не меньше 10 лет», — объяснила она.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Госсовете Удмуртии рассмотрели предложение распространить программу «Земский доктор» на города с населением до 100 тыс. человек.