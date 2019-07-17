Преподаватель университета в Уфе обвиняется в 78 эпизодах взяточничества

Следственные органы Башкирии передали в суд уголовные дела о взяточничестве и служебном подлоге в отношении экс-преподавателя Уфимского государственного нефтяного университета.

Как сообщили в следственном управлении СК России по республике, женщину обвиняют в получении взяток от студентов за положительные оценки на экзаменах на общую сумму более 1,2 млн рублей.

«Следователи передали в суд дело против 49-летнего бывшего доцента... которая обвиняется в совершении 78 эпизодов взяточничества и 61 эпизода служебного подлога», — говорится в тексте.

По информации mkset.ru, в период с 2016 по 2018 год женщина получала через посредников взятки в размере от 11 до 27 тыс. рублей от студентов, создавая при этом видимость надлежащего приёма экзаменов.

О действиях бывшего педагога сотрудникам правоохранительных органов стало известно из заявления студентки университета.

Ранее RIA56 передавало, что заведующий кафедрой «Биологическая химия» ОрГМУ приговорён к двум годам колонии за получение взяток.