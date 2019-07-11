Кузнецова рассказала о планах по вывозу из Ирака последней группы детей

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что последняя группа детей, которых планируют вывезти из Ирака, будет состоять приблизительно из 30 человек.

«Теперь у нас следующая задача — это последняя группа детей, которая осталась там... Сейчас с числом детей мы определяемся. Их точно будет порядка 30», — цитирует её РИА Новости.

При этом Кузнецова добавила, что в настоящее время также изучается вопрос о возможности вывоза детей из Сирии. 

«Уже сегодня задаются вопросы по Сирии. Больше 200 обращений (поступило. — RT) к нам по розыску ребятишек разного возраста», — сказала она, уточнив, что проведение переговоров с сирийской стороной по данному вопросу затруднено, в том числе потому, что территория, на которой находятся дети, не подконтрольна Дамаску.

Ранее самолёт с 33 российскими детьми на борту прилетел из Багдада в Москву.

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