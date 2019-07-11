Кузнецова рассказала о планах по вывозу из Ирака последней группы детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что последняя группа детей, которых планируют вывезти из Ирака, будет состоять приблизительно из 30 человек.

«Теперь у нас следующая задача — это последняя группа детей, которая осталась там... Сейчас с числом детей мы определяемся. Их точно будет порядка 30», — цитирует её РИА Новости.

При этом Кузнецова добавила, что в настоящее время также изучается вопрос о возможности вывоза детей из Сирии.

«Уже сегодня задаются вопросы по Сирии. Больше 200 обращений (поступило. — RT) к нам по розыску ребятишек разного возраста», — сказала она, уточнив, что проведение переговоров с сирийской стороной по данному вопросу затруднено, в том числе потому, что территория, на которой находятся дети, не подконтрольна Дамаску.

Ранее самолёт с 33 российскими детьми на борту прилетел из Багдада в Москву.