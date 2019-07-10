Направляющийся в Персидский залив буксир ЧФ вышел в Красное море

Короткая ссылка
Спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру» из состава отряда Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошёл Суэцкий канал и вышел в Красное море, сообщает «Новый Севастополь».
Направляющийся в Персидский залив буксир ЧФ вышел в Красное море
  • © Отдел информационного обеспечения ЧФ

«В настоящее время экипажем буксира уже пройдены два пролива и три моря, впереди прохождение Красного моря и выход в Аравийское», — рассказали в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Судно направляется в Персидский залив, где примет участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019» в Иране.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что буксир впервые совершает морской переход из Новороссийска в Персидский залив.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить