Направляющийся в Персидский залив буксир ЧФ вышел в Красное море

Спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру» из состава отряда Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошёл Суэцкий канал и вышел в Красное море, сообщает «Новый Севастополь».

«В настоящее время экипажем буксира уже пройдены два пролива и три моря, впереди прохождение Красного моря и выход в Аравийское», — рассказали в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Судно направляется в Персидский залив, где примет участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019» в Иране.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что буксир впервые совершает морской переход из Новороссийска в Персидский залив.