Направляющийся в Персидский залив буксир ЧФ вышел в Красное море
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«В настоящее время экипажем буксира уже пройдены два пролива и три моря, впереди прохождение Красного моря и выход в Аравийское», — рассказали в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Судно направляется в Персидский залив, где примет участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019» в Иране.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что буксир впервые совершает морской переход из Новороссийска в Персидский залив.