Названы победители конкурса «Хорошие новости России»

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Федеральное агентство новостей (ФАН) вручило награды победителям первого конкурса «Хорошие новости России».
Названы победители конкурса «Хорошие новости России»
  • ©pixabay.com

Лауреатами стали журналисты региональных СМИ и блогеры, разрабатывающие позитивные темы новостной повестки.

В номинации «Спорт» победил Артур Изумрудов (портал «Живу спортом», Санкт-Петербург), в номинации «Герои современности» — Станислав Мищенко («Областная газета», Екатеринбург).

В категории «Наука и инновации» победу присудили Ольге Тихоновой (портал Астраханского государственного университета), в категории «Экономика страны или региона» — Инне Платовой (портал Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого).

Кроме того, в номинации «Общество и социальные проекты» победил Валерий Трубин (портал «ТЛТгород.ру»).

Ранее в Хабаровском крае прошла церемония вручения премии «Золотое перо».

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