Суд в Кировской области рассмотрит дело обвиняемых в мошенничестве с маткапиталом

В Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении трёх местных жительниц, обвиняемых в мошенничестве с использованием средств материнского капитала. Об этом сообщает progorod43.ru.

Отмечается, что общий материальный ущерб оценивается в 9 млн рублей.

Установлено, что экс-сотрудница Пенсионного фонда России распространяла объявления о помощи с маткапиталом. Вместе с сообщницей она договаривалась о встрече с позвонившими и обещала оказать содействие в обналичивании средств за 50 тыс. рублей.

На имя клиенток оформляли займы на объекты недвижимости, стоимость которых по документам значительно превышала фактическую. Деньги, полученные в кредитной организации, злоумышленницы забирали себе, а потерпевшим обещали перевести оговоренную сумму позднее, говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

В поиске владелиц сертификатов фигуранткам помогала мать четверых детей, которая ранее также воспользовалась их услугами.

«Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее ИА «Удмуртия» предавало, что в регионе перед судом предстанут четверо обвиняемых в мошенничестве с маткапиталом.