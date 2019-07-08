В Госдуме оценили возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков в России

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Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил сообщение о том, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерена поднять вопрос о снятии в России запрета на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
В Госдуме оценили возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков в России
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«Если страна видит угрозу для здоровья своего населения, она может в одностороннем порядке запретить что угодно на своей территории», — заявил депутат.

По его словам, нельзя возвращать алкоэнергетики на прилавки.

«Экономике это не поможет», — отметил Онищенко в беседе с НСН.

Ранее сообщалось, что, по мнению ряда стран — членов ЕАЭС, Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке.

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