В Госдуме оценили возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков в России
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«Если страна видит угрозу для здоровья своего населения, она может в одностороннем порядке запретить что угодно на своей территории», — заявил депутат.
По его словам, нельзя возвращать алкоэнергетики на прилавки.
«Экономике это не поможет», — отметил Онищенко в беседе с НСН.
Ранее сообщалось, что, по мнению ряда стран — членов ЕАЭС, Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке.