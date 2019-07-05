В Москве задержан таксист-отравитель

Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отметили в ведомстве, в полицию поступила информация, что в одну из столичных больниц доставлен мужчина, отравленный неизвестным веществом.

Было установлено, что он плохо себя почувствовал после того, как выпил воды, предложенной таксистом. Когда человек пришёл в себя, он обнаружил, что у него исчезла банковская карта и с неё списали 16 тыс. рублей.

По словам Волк, подозреваемым в совершении преступления оказался 58-летний уроженец Армении, проживающий в Подмосковье. Он сам явился в отделение после разъяснительной работы с его родственниками.

Ранее суд арестовал подозреваемого в отравлении в Москве людей напитками и их ограблении.