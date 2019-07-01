СМИ: 53% россиян ежедневно смотрят фильмы и сериалы

Россияне рассказали, как отдыхают от повседневных дел. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра».

По словам 53% респондентов, они ежедневно смотрят фильмы и сериалы. Ещё 26% делают это не реже раза в неделю.

Участники исследования также любят проводить досуг с друзьями, например, общаются на улице. 36% россиян встречаются с ними почти каждый день, 30% — еженедельно.

31% респондентов ходят в гости к друзьям раз в неделю, 33% — раз-два в месяц. Треть опрошенных регулярно навещают родственников или принимают их у себя.

Еженедельно посещают театры, выставки, музеи и концерты 1—2% участников исследования, ежемесячно — 3—8%.

55% утверждают, что никогда не ходят в театры и музеи, 64% — на концерты любимых певцов и групп.

47% россиян заявили, что никогда не посещают кафе, рестораны и бары. Каждый пятый отдыхает в заведениях общепита по меньшей мере один-два раза в месяц.

Также оказалось, что 28% респондентов никогда не читают художественную литературу, 13% делают это раз в год и реже, 17% — раз в месяц, 14% — ежедневно.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова в беседе с Nation News прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, свидетельствующие о том, что почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней.