СМИ: БАДы в России подорожали на 17% за год

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Биологически активные добавки в России подорожали на 17% за год, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад DSM Group по итогам розничного аудита фармрынка в мае.
СМИ: БАДы в России подорожали на 17% за год
  • РИА Новости

Объём отечественного рынка БАДов составил 26,2 млн упаковок на 5 млрд рублей.

По сравнению с ситуацией годом ранее продажи снизились на 3% в натуральном выражении, но выросли на 13% в денежном. Средняя цена упаковки выросла со 162 рублей в мае 2018-го до 190 рублей в мае 2019-го.

Как напомнили в пресс-службе ФАС России, БАДы не являются лекарствами, и государственного регулирования цен на них нет.

В январе «Газета.Ru» сообщала, что Роспотребнадзор изъял из оборота более 1,4 тыс. партий бракованных биологически активных добавок к пище.

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