В Совфеде предложили создать цифровую платформу с отзывами для детских лагерей

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с «Парламентской газетой» предложила создать на основе данных из единого реестра детских оздоровительных лагерей наглядную цифровую платформу с возможностью оставлять отзывы.

С 1 июня 2020 года лагеря будут обязаны вступать в реестр, чтобы получить право на работу с детьми. Соответствующий пакет законопроектов разработали в Министерстве просвещения по поручению президента России Владимира Путина.

«Первый этап — это составление номинального перечня лагерей, но не стоит ограничиваться только им. Современные технологии позволяют сделать всю информацию наглядной. Ведь конкретному человеку неважно, сколько денег и технических усилий затрачено, его интересует удобство для облегчения жизни», — заявила Гумерова.

Как отметила сенатор, реестр должна сопровождать серьёзная информативная площадка, где можно посмотреть фотографии и отзывы, поставить оценку по разным пунктам.

По словам Гумеровой, только с обратной связью можно создать максимально удобную для всех конструкцию.

В марте депутат Госдумы Владимир Гутенёв прокомментировал ФАН принятый в первом чтении законопроект о закупках для детских лагерей.