В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта. Отмечается, что зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством «антиветер» считаются более надёжными.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам экспертов, в зонте должно быть как можно меньше движущихся механизмов.

При покупке следует вручную проверить качество крепления спиц и ткани купола.

Как сообщает Inforeactor, зонт, прежде всего, следует использовать по назначению, а также правильно сушить: вешать его в помещении нужно вниз куполом, не раскрывая и не убирая в чехол.

Кроме того, рекомендуется промывать зонт под душем с мягким шампунем.

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