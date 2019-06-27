В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт
- © Global Look Press
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
По словам экспертов, в зонте должно быть как можно меньше движущихся механизмов.
При покупке следует вручную проверить качество крепления спиц и ткани купола.
Как сообщает Inforeactor, зонт, прежде всего, следует использовать по назначению, а также правильно сушить: вешать его в помещении нужно вниз куполом, не раскрывая и не убирая в чехол.
Кроме того, рекомендуется промывать зонт под душем с мягким шампунем.
Ранее в «Роскачестве» рассказали, как выбирать солнцезащитные средства.