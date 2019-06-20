Жительница Петербурга выиграла суд у супруга-датчанина за право оставить в России дочь

Россиянка Алёна Захарова выиграла суд у супруга Янника Петерсона, гражданина Дании, который собирался увезти за границу их дочь. Об этом сообщила RT родная сестра Захаровой Светлана.

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«Судьи городского суда Санкт-Петербурга внимательно выслушали обе стороны и вынесли единственно верное решение. Мы думаем, что Янник, наверное, пойдёт дальше в Верховный суд, будет подавать кассацию, но для нас сейчас главное, что мы выиграли этот суд. Вся наша семья... сказать, что счастлива, — это не сказать ничего!» — сообщила Светлана.

Женщина особо отметила работу адвоката и тот факт, что на стороне матери выступили прокурор и опека, предоставившие свои заключения о необходимости оставить ребёнка в России.

«Очень бы хотелось, чтобы другие девушки, находящиеся в такой же ситуации, как и мы, в суде услышали заветные слова о том, что ребёнок остаётся с мамой. Это очень страшно, когда отбирают детей! Алёна до сих пор не может поверить, что у неё закончились бессонные ночи. Первый раз за восемь месяцев вся наша большая семья спала спокойно», — рассказала она.

Ранее RT рассказывал, как Алёна Захарова сбежала из Дании в Россию, потому что супруг-иностранец пытался ограничить её в общении с ребёнком и отказывался продлевать ей вид на жительство.

Петерсон обратился в полицию, а также подал иск в Дзержинский суд Санкт-Петербурга. В начале апреля 2019 года состоялось основное слушание по этому делу. В результате суд, опираясь на положения Гаагской конвенции, требование истца удовлетворил и постановил вернуть ребёнка в Данию. Однако Захарова обжаловала приговор в городском суде.