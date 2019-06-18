Третий всероссийский юнармейский сбор пройдёт в Севастополе

Короткая ссылка
Третий всероссийский юнармейский сбор «Юный патриот» и второе открытое состязание «Морская зарница — 2019» состоятся в Севастополе.
Третий всероссийский юнармейский сбор пройдёт в Севастополе
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота России.

Отмечается, что в период с 19 по 27 июня пройдут состязания среди команд в кроссе на 800 м, стрельбе из пневматической винтовки, гребле на ялах, такелажном деле, а также в плавании.

Программа сборов также включает экскурсии по историческим памятникам.

В апреле Newinform сообщал, что в Ракетных войсках стратегического назначения состоялся единый день военно-патриотического движения «Юнармия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить