Третий всероссийский юнармейский сбор пройдёт в Севастополе

Третий всероссийский юнармейский сбор «Юный патриот» и второе открытое состязание «Морская зарница — 2019» состоятся в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота России.

Отмечается, что в период с 19 по 27 июня пройдут состязания среди команд в кроссе на 800 м, стрельбе из пневматической винтовки, гребле на ялах, такелажном деле, а также в плавании.

Программа сборов также включает экскурсии по историческим памятникам.

В апреле Newinform сообщал, что в Ракетных войсках стратегического назначения состоялся единый день военно-патриотического движения «Юнармия».