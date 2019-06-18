Третий всероссийский юнармейский сбор пройдёт в Севастополе
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота России.
Отмечается, что в период с 19 по 27 июня пройдут состязания среди команд в кроссе на 800 м, стрельбе из пневматической винтовки, гребле на ялах, такелажном деле, а также в плавании.
Программа сборов также включает экскурсии по историческим памятникам.
В апреле Newinform сообщал, что в Ракетных войсках стратегического назначения состоялся единый день военно-патриотического движения «Юнармия».