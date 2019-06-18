Кузнецова призвала СК, МЧС и МВД договориться с волонтёрами о схеме поиска пропавших детей

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала представителей Следственного комитета, МЧС и МВД совместно выработать обязательный для исполнения алгоритм взаимодействия друг с другом и с волонтёрами по поиску пропавших детей. Об этом сообщает ФАН.
Кузнецова призвала СК, МЧС и МВД договориться с волонтёрами о схеме поиска пропавших детей
  • РИА Новости

«В прошлом году, если вы помните, Следственный комитет, МЧС и МВД разработали методические рекомендации по взаимодействию с волонтёрами при поиске несовершеннолетних, но они не являются обязательными. Нам нужно разработать алгоритм, который будет обязательным для всех», — сказала омбудсмен на открытии Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов.

Кузнецова также заявила о важности создания муниципальных штабов для поиска детей по всей стране и оснащения их всем необходимым оборудованием.

Форум проходит с 18 по 22 июня. Его главные темы — профилактика и повышение оперативности поиска пропавших, организация взаимодействия органов власти и поисковиков.

В мае сообщалось, что в Челябинской области нашли двух пропавших школьниц.

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