Кузнецова призвала СК, МЧС и МВД договориться с волонтёрами о схеме поиска пропавших детей
- РИА Новости
«В прошлом году, если вы помните, Следственный комитет, МЧС и МВД разработали методические рекомендации по взаимодействию с волонтёрами при поиске несовершеннолетних, но они не являются обязательными. Нам нужно разработать алгоритм, который будет обязательным для всех», — сказала омбудсмен на открытии Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов.
Кузнецова также заявила о важности создания муниципальных штабов для поиска детей по всей стране и оснащения их всем необходимым оборудованием.
Форум проходит с 18 по 22 июня. Его главные темы — профилактика и повышение оперативности поиска пропавших, организация взаимодействия органов власти и поисковиков.
В мае сообщалось, что в Челябинской области нашли двух пропавших школьниц.