Власти Башкирии отметили снижение уровня рождаемости в республике

Вице-премьер Башкирии Ленара Иванова прокомментировала демографическую ситуацию в северо-восточных районах республики.

Об этом сообщил Mkset.ru.

«Там жуткая естественная убыль и очень низкая рождаемость», — сказала Иванова, призвав улучшить ситуацию.

Согласно статистическим данным, за три месяца 2019 года в Башкирии родились 10446 детей, что на 1145 меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил демографическую ситуацию на полуострове.