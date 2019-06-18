Власти Башкирии отметили снижение уровня рождаемости в республике

Короткая ссылка
Вице-премьер Башкирии Ленара Иванова прокомментировала демографическую ситуацию в северо-восточных районах республики.
Власти Башкирии отметили снижение уровня рождаемости в республике
  • ©pixabay.com

Об этом сообщил Mkset.ru.

«Там жуткая естественная убыль и очень низкая рождаемость», — сказала Иванова, призвав улучшить ситуацию.

Согласно статистическим данным, за три месяца 2019 года в Башкирии родились 10446 детей, что на 1145 меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил демографическую ситуацию на полуострове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить