В Совфеде рассказали об изменениях в восприятии ЕГЭ школьниками и родителями
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- РИА Новости
«Постепенно ушли от ситуации запугивания до того, что нужно стать другом, наставником ребёнку и что не нужно его пугать ЕГЭ как некой страшилкой, а приучить к мысли, что это нормальный процесс проверки знаний, к которому действительно нужно готовиться», — заявила она.
Сенатор также отметила отход от «угадайки» в процессе сдачи экзамена.
Кроме того, она обосновала пользу ЕГЭ тем, что больше выпускников из регионов получили возможность поступать в ведущие вузы России.
Ранее Newinform сообщало, что Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше ЕГЭ.