В Совфеде рассказали об изменениях в восприятии ЕГЭ школьниками и родителями

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с НСН рассказала об изменениях в восприятии Единого государственного экзамена школьниками и родителями.

«Постепенно ушли от ситуации запугивания до того, что нужно стать другом, наставником ребёнку и что не нужно его пугать ЕГЭ как некой страшилкой, а приучить к мысли, что это нормальный процесс проверки знаний, к которому действительно нужно готовиться», — заявила она.

Сенатор также отметила отход от «угадайки» в процессе сдачи экзамена.

Кроме того, она обосновала пользу ЕГЭ тем, что больше выпускников из регионов получили возможность поступать в ведущие вузы России.

Ранее Newinform сообщало, что Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше ЕГЭ.