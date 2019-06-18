В Совфеде рассказали об изменениях в восприятии ЕГЭ школьниками и родителями

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с НСН рассказала об изменениях в восприятии Единого государственного экзамена школьниками и родителями.
В Совфеде рассказали об изменениях в восприятии ЕГЭ школьниками и родителями
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Постепенно ушли от ситуации запугивания до того, что нужно стать другом, наставником ребёнку и что не нужно его пугать ЕГЭ как некой страшилкой, а приучить к мысли, что это нормальный процесс проверки знаний, к которому действительно нужно готовиться», — заявила она.

Сенатор также отметила отход от «угадайки» в процессе сдачи экзамена.

Кроме того, она обосновала пользу ЕГЭ тем, что больше выпускников из регионов получили возможность поступать в ведущие вузы России.

Ранее Newinform сообщало, что Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше ЕГЭ.

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