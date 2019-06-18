В Крыму уничтожили 13 авиабомб времён войны

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В Ленинском районе Крыма сотрудники МЧС обезвредили 13 авиабомб времён Великой Отечественной войны.
В Крыму уничтожили 13 авиабомб времён войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ», ссылаясь на ГУ МЧС по республике.

«Найденный взрывоопасный груз доставили на специализированный полигон, где он был уничтожен. Контролируемый подрыв прошёл по плану и с соблюдением всех мер предосторожности. Всего в операции были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники», — рассказал начальник республиканского главка МЧС Александр Еремеев.

Он отметил, что общий вес уничтоженных боеприпасов составил более 11 кг.

По данным ведомства, взрывоопасные предметы были обнаружены сотрудниками пограничного управления ФСБ по Республике Крым в районе села Фронтовое.

Ранее «Новый Севастополь» сообщил об уничтожении 11 авиабомб в городе-герое.

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