Губернатор Новосибирской области после запроса RT пообещал помочь многодетной матери с жильём

После запроса RT губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал помочь многодетной матери Анастасии Афанасьевой решить проблему с жильём.

© Фото из личного архива Анастасии Афанасьевой

В прошлом году супруг Афанасьевой лишился работы и семью попросили освободить служебную квартиру, где они жили последние четыре года. Другого жилья у них нет.

RT обратился к депутату Госдумы Оксане Пушкиной, а та, в свою очередь, попросила главу региона помочь многодетной семье. В ходе встречи c Анастасией Травников отметил, что ситуация, в которой оказалась многодетная семья, очень нестандартная.

Как сообщила RT сама Анастасия, губернатор пообещал ей, что вопрос с жильём будет решён в ближайшие месяцы.

«Нас заверили, что нашу проблему с квартирой решат до сентября текущего года. Губернатор сказал, что, скорее всего, нам будут выделять деньги на приобретение жилья из областного бюджета», — рассказала Анастасия.

По словам Афанасьевой, также губернатор Новосибирской области дал поручение главе Минсоцразвития региона разобраться с пропиской детей, чтобы многодетная мать смогла получать положенные ей выплаты.