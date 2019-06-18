В аэропорту Якутска самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

В аэропорту Якутска самолёт Ан-24, на борту которого находились десять человек, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает kp.ru.

Пострадавших нет.

Самолёт авиакомпании «Якутия» выполнял рейс до Зырянки. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, на исполнительном старте из-за неисправности рулевого управления он выкатился за пределы полосы. Его успешно отбуксировали на стоянку.

«Пилоты утверждают, что рулевое управление заклинило. Но при поверхностном осмотре судна, вроде, не заметили неисправностей. Сейчас разбираются», — заявил источник в беседе с ФАН.

Работа аэропорта полностью возобновлена через два часа после инцидента.

16 июня сообщалось, что самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве.