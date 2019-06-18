В аэропорту Якутска самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы
- © Яков Андреев
- РИА Новости
Пострадавших нет.
Самолёт авиакомпании «Якутия» выполнял рейс до Зырянки. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, на исполнительном старте из-за неисправности рулевого управления он выкатился за пределы полосы. Его успешно отбуксировали на стоянку.
«Пилоты утверждают, что рулевое управление заклинило. Но при поверхностном осмотре судна, вроде, не заметили неисправностей. Сейчас разбираются», — заявил источник в беседе с ФАН.
Работа аэропорта полностью возобновлена через два часа после инцидента.
16 июня сообщалось, что самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве.