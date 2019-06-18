В Сочи туриста унесло в море на надувном матрасе

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В Сочи, в районе пляжа «Белые ночи», туриста унесло в море на надувном матрасе.
В Сочи туриста унесло в море на надувном матрасе
  • © РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру», ссылаясь на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«По сообщению очевидца, человека на надувном матрасе унесло так далеко, что с берега его почти не было видно», — рассказали в ведомстве.

Спасателями была оказана вся необходимая помощь пострадавшему.

Отмечается, что на отдых в Сочи 40-летний турист приехал из Черкесска.

Летом 2017 года сообщалось, что мужчина пытался переплыть Керченский пролив на плоту из пластиковых бутылок.

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