В Сочи туриста унесло в море на надувном матрасе

В Сочи, в районе пляжа «Белые ночи», туриста унесло в море на надувном матрасе.

Об этом сообщает портал «Юга.ру», ссылаясь на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«По сообщению очевидца, человека на надувном матрасе унесло так далеко, что с берега его почти не было видно», — рассказали в ведомстве.

Спасателями была оказана вся необходимая помощь пострадавшему.

Отмечается, что на отдых в Сочи 40-летний турист приехал из Черкесска.

Летом 2017 года сообщалось, что мужчина пытался переплыть Керченский пролив на плоту из пластиковых бутылок.