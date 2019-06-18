В Сочи туриста унесло в море на надувном матрасе
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Об этом сообщает портал «Юга.ру», ссылаясь на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
«По сообщению очевидца, человека на надувном матрасе унесло так далеко, что с берега его почти не было видно», — рассказали в ведомстве.
Спасателями была оказана вся необходимая помощь пострадавшему.
Отмечается, что на отдых в Сочи 40-летний турист приехал из Черкесска.
Летом 2017 года сообщалось, что мужчина пытался переплыть Керченский пролив на плоту из пластиковых бутылок.