В Москве планируют благоустроить более 160 парков и скверов по программе «Мой район»

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В российской столице собираются благоустроить более 160 парков и скверов по программе «Мой район», сообщает сайт «Москва 24».
В Москве планируют благоустроить более 160 парков и скверов по программе «Мой район»
  • © портал мэра и правительства Москвы

«В этом году мы сконцентрировались на спальных районах. В этом году делаем 160 парков, скверов. И что нам требуется сделать? Мы в этом году должны выработать концепцию развития района», — заявил мэр Сергей Собянин.

В рамках программы «Мой район» городские власти приведут в порядок скверы, парки, бульвары и другие места в жилых районах. Продолжается благоустройство дворов и школьных территорий, ремонтируются библиотеки, культурные центры и поликлиники, добавил мэр.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде планируют благоустроить остров Канта.

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