Немоляева прокомментировала сообщение о смерти бывшего первого зампреда КГБ СССР Бобкова

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Актриса Светлана Немоляева в беседе с радио Sputnik прокомментировала сообщение о смерти бывшего первого зампреда КГБ СССР, начальника пятого, так называемого идеологического управления генерала армии Филиппа Бобкова.
Немоляева прокомментировала сообщение о смерти бывшего первого зампреда КГБ СССР Бобкова
  • РИА Новости

«Это был очень интересный, неординарный человек огромного интереса и любви к театру, к искусству», — заявила она.

По словам Немоляевой, у неё остались самые светлые воспоминания о Бобкове. Она также отметила его чувство юмора и самоиронию.

Со своей стороны, ветеран Первого главного управления КГБ СССР Георгий Санников в беседе с ФАН рассказал, что Бобков знал, как нужно работать.

«Он умел работать, он знал оперативную работу не понаслышке. Он также прошёл фронт, был тяжело ранен, это удивительной воли и силы человек», — сообщил Санников.

Он назвал Бобкова настоящим профессионалом своего дела.

Ранее сообщалось, что Бобков скончался в реанимации в госпитале в Москве.

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