В Екатеринбурге проводят проверку по факту травмирования трёхлетнего ребёнка в аквапарке

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В Екатеринбурге начали доследственную проверку по факту травмирования трёхлетней девочки в аквапарке, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по Свердловской области.
В Екатеринбурге проводят проверку по факту травмирования трёхлетнего ребёнка в аквапарке
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

По предварительной информации, 15 июня ребёнок поскользнулся и получил травму. Пострадавшую госпитализировали.

«В ходе проверки следствием СКР выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе степень тяжести вреда здоровью девочки», — заявили в ведомстве.

Устанавливаются лица, ответственные за обеспечение безопасности.

В феврале URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.

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