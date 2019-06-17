В Екатеринбурге проводят проверку по факту травмирования трёхлетнего ребёнка в аквапарке

В Екатеринбурге начали доследственную проверку по факту травмирования трёхлетней девочки в аквапарке, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по Свердловской области.

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По предварительной информации, 15 июня ребёнок поскользнулся и получил травму. Пострадавшую госпитализировали. «В ходе проверки следствием СКР выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе степень тяжести вреда здоровью девочки», — заявили в ведомстве. Устанавливаются лица, ответственные за обеспечение безопасности. В феврале URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.