В Екатеринбурге проводят проверку по факту травмирования трёхлетнего ребёнка в аквапарке
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По предварительной информации, 15 июня ребёнок поскользнулся и получил травму. Пострадавшую госпитализировали.
«В ходе проверки следствием СКР выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе степень тяжести вреда здоровью девочки», — заявили в ведомстве.
Устанавливаются лица, ответственные за обеспечение безопасности.
В феврале URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.