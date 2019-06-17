Жертвами ДТП в Ставропольском крае стали два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае погибли два человека, ещё 10 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что участниками аварии стали микроавтобус Volkswagen и автомобиль Hyundai.

«Volkswagen находился не на маршруте (частник), двигался в город Пятигорск... По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек (детей нет), из них два человека погибли», — говорится в заявлении.

При этом в ведомстве уточнили, что погибшие — водитель и пассажир Hyundai.

Все пострадавшие были госпитализированы в одну из местных больниц.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.