Более 100 самолётов и вертолётов будут задействованы в ходе учений в ЮВО

Более 100 самолётов и вертолётов будут задействованы в учениях, проведение которых запланировано на 17—21 июня в Южном военном округе (ЮВО).

«В розыгрыше тактических эпизодов при выполнении практических действий в ходе командно-штабного учения (КШУ) с 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа будет задействовано более 100 самолётов и вертолётов», — передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Кроме того, сообщается, что части ПВО ЮВО выполнят практические пуски ЗРК С-300 в рамках КШУ.

«В КШУ примут участие соединения и части ПВО с проведением практических ракетных пусков зенитно-ракетными комплексами С-300», — указано в тексте.

Отмечается, что мероприятия пройдут на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота передавал, что экипаж вертолёта Ка-27ПЛ провёл учения в Средиземном море.