В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.

По данным ведомства, мошенники поставляли масло по цене более 300 рублей за кг при закупочной стоимости продукта 90 рублей.

Согласно предварительным данным, ущерб от действий группы превысил 70 млн рублей.

«Должностные лица учреждения в составе преступной группы в период с 2016 по 2018 годы... под видом сливочного масла, осуществляли поставки фальсифицированного продукта с наличием растительных жиров (пальмового масла)», — говорится в сообщении на сайте республиканского МВД.

В результате оперативных действий были задержаны сотрудники муниципального учреждения Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в школы и детские сады, а также индивидуальные предприниматели (поставщик продукции, руководитель базы и производитель).

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России («Мошенничество»), подозреваемые заключены под домашний арест.

Ранее ФСБ и СК России пресекли деятельность группировки, осуществлявшей хищения и незаконный сбыт алмазного сырья у компании «АЛРОСА» на миллионы рублей.