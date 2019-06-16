Роспотребнадзор напомнил россиянам о правах при задержке авиарейсов

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре напомнили россиянам о компенсациях, которые они могут потребовать от авиакомпании-перевозчика в случае задержки авиарейса.

«В связи c произошедшими задержками авиарейсов Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разъясняет законодательные аспекты обеспечения защиты прав пострадавших пассажиров», —сообщается на сайте федеральной службы.

В частности, пассажир может потребовать компенсацию при задержке вылета или прибытия в место назначения с опозданием, если авиакомпания не докажет, что это произошло «вследствие непреодолимой силы» или исправления неисправности, которая могла угрожать жизни и здоровью пассажиров.

В случае задержки рейса по любым причинам авиакомпания обязана предоставить пассажирам возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте, а также обеспечить их прохладительными напитками при задержке более чем на два часа. 

При изменении расписания более чем на четыре часа пассажиры должны получить бесплатное горячее питание, возможность размещения в отеле, услугу трансфера до гостиницы, а также хранение багажа.

Ранее «Невские новости» передавали, что при задержке рейса пассажир вправе отказаться от полёта и потребовать от авиакомпании полной компенсации стоимости билета, а также причинённого морального вреда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить