В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об истязании ребёнка

Суд Пригородного района Екатеринбурга вынес приговор бывшему владельцу интернет-провайдера Юрию Юдину, сообщает URA.RU.

«Мужчина признан виновным по статье «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего». Юдин приговорён к четырём годам условно с испытательным сроком три года», — заявил помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.

По его словам, сам подсудимый утверждает, что инкриминируемые ему факты — не более чем воспитательный процесс.

Ранее стало известно, что бизнесмен в течение двух лет истязал ребёнка в коллективном саду в Капасихе. Он утверждал, что мать пятилетнего мальчика просила его заняться сыном, так как он её не слушался. До этого Юдин был лишён родительских прав.

Интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Омской области организовали проверку по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего.