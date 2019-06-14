Акция «Свеча памяти» состоится 22 июня в Москве

Короткая ссылка
Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби, состоится 22 июня в Москве, сообщает Пятый канал.
Акция «Свеча памяти» состоится 22 июня в Москве
  • РИА Новости

От Вечного огня зажгут 1418 свечей — по одной за каждый день Великой Отечественной войны.

На фасаде Музея Победы будет создана огромная тематическая световая инсталляция.

Акцию поддержат и другие музеи, входящие в федеральный проект «Территория Победы», передаёт сайт «Москва 24».

«Цель акции — почтить подвиг советских воинов, отдавших свои жизни в боях за Родину», — цитирует пресс-службу Музея Победы портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что в День Победы над Москвой произвели 30 залпов праздничного фейерверка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить