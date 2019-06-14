Акция «Свеча памяти» состоится 22 июня в Москве

Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби, состоится 22 июня в Москве, сообщает Пятый канал.

От Вечного огня зажгут 1418 свечей — по одной за каждый день Великой Отечественной войны.

На фасаде Музея Победы будет создана огромная тематическая световая инсталляция.

Акцию поддержат и другие музеи, входящие в федеральный проект «Территория Победы», передаёт сайт «Москва 24».

«Цель акции — почтить подвиг советских воинов, отдавших свои жизни в боях за Родину», — цитирует пресс-службу Музея Победы портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что в День Победы над Москвой произвели 30 залпов праздничного фейерверка.