Акция «Свеча памяти» состоится 22 июня в Москве
- РИА Новости
От Вечного огня зажгут 1418 свечей — по одной за каждый день Великой Отечественной войны.
На фасаде Музея Победы будет создана огромная тематическая световая инсталляция.
Акцию поддержат и другие музеи, входящие в федеральный проект «Территория Победы», передаёт сайт «Москва 24».
«Цель акции — почтить подвиг советских воинов, отдавших свои жизни в боях за Родину», — цитирует пресс-службу Музея Победы портал мэра и правительства.
Ранее сообщалось, что в День Победы над Москвой произвели 30 залпов праздничного фейерверка.