Онищенко прокомментировал слова Малышевой о больных детях

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Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News оценил слова ведущей Елены Малышевой, которая в эфире телепрограммы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Онищенко прокомментировал слова Малышевой о больных детях
  • РИА Новости

«Такие термины в медицине действительно есть, но нужно понимать: это сугубо профессиональная терминология. И, естественно, они несут в себе некую обидную составляющую для родителей», — сказал Онищенко.

Как отметил депутат, если бы Малышева была только врачом, то он бы её однозначно осудил, но поскольку она ещё и журналист, то в этой сфере нужны рейтинги и эпатаж.

По словам Онищенко, просвещение необходимо, но более корректно.

«Это большая и важная работа для всей страны», — добавил он.

Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал слова Малышевой.

В эфире телепрограммы она заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости». 

Ассоциация «Аутизм-Регионы» посчитала недопустимым использование подобной лексики. 

В частности, в организации отметили, что подобные высказывания являются «актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями».

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