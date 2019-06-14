Онищенко прокомментировал слова Малышевой о больных детях
- РИА Новости
«Такие термины в медицине действительно есть, но нужно понимать: это сугубо профессиональная терминология. И, естественно, они несут в себе некую обидную составляющую для родителей», — сказал Онищенко.
Как отметил депутат, если бы Малышева была только врачом, то он бы её однозначно осудил, но поскольку она ещё и журналист, то в этой сфере нужны рейтинги и эпатаж.
По словам Онищенко, просвещение необходимо, но более корректно.
«Это большая и важная работа для всей страны», — добавил он.
Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал слова Малышевой.
В эфире телепрограммы она заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».
Ассоциация «Аутизм-Регионы» посчитала недопустимым использование подобной лексики.
В частности, в организации отметили, что подобные высказывания являются «актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями».