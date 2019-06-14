В Измайловском кремле назвали возможную причину пожара

Пожар на вернисаже у стен Измайловского кремля в Москвы, вероятно, произошёл в одном из офисных помещений в результате загорания тополиного пуха. Об этом рассказал генеральный директор Измайловского кремля Александр Ушаков.

«Из-за неимоверной жары пуха вылезло больше, чем мы ожидали, дождей нет. Мы его поливаем каждый день, но, видимо, кто-то бросил окурок», — приводит его слова РИА Новости.

Ушаков также добавил, что нанесённый ущерб является несерьёзным.

Ранее источник сообщал, что в Москве в музейном комплексе Измайловского кремля начался пожар.

Пожар был локализован в 23:04, в 23:15 возгорание полностью ликвидировали.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.