В Алтайском крае завели дело по факту падения ребёнка с лошади

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В Алтайском крае завели уголовное дело по факту падения ребёнка с лошади, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Алтайском крае завели дело по факту падения ребёнка с лошади
  • РИА Новости

Инцидент произошёл с воспитанницей краевой школы олимпийского резерва. По имеющимся данным, 19 мая на территории учебно-опытной конефермы Алтайского государственного аграрного университета спортсменка стала самостоятельно выводить животное на прогулку, не удержала его и упала на бетонный пол, получив тяжкий вред здоровью.

Как отметили в ведомстве, планируется дать юридическую оценку действиям сотрудников учебного заведения, в чьи обязанности входит вывод лошадей и обеспечение безопасности несовершеннолетних.

Расследование продолжается.

Ранее TagilCity.ru сообщал, что в Екатеринбурге завели дело по факту травмирования подростка в конном клубе.

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