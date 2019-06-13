В Москве открыли второй участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

В Москве состоялась церемония открытия второго участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщает НСН.

Как напомнил мэр Сергей Собянин, на возведение этого отрезка ушло менее двух лет.

Он также отметил, что участок улучшит дорожную обстановку и позволит в ближайшую неделю открыть новые станции метро от Саларьево до Коммунарки.

Магистраль связывает четыре вылетные магистрали — Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве начали проектировать дополнительный выезд из Московского на Киевское шоссе.