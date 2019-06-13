В Москве открыли второй участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе
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Как напомнил мэр Сергей Собянин, на возведение этого отрезка ушло менее двух лет.
Он также отметил, что участок улучшит дорожную обстановку и позволит в ближайшую неделю открыть новые станции метро от Саларьево до Коммунарки.
Магистраль связывает четыре вылетные магистрали — Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве начали проектировать дополнительный выезд из Московского на Киевское шоссе.