В суд направлено дело директора Департамента архитектуры Сочи
- РИА Новости
Об этом сообщил портал «Юга.ру».
В октябре на Малова было заведено уголовное дело по статье «Халатность». Речь шла о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию дома, который не был достроен.
«Несмотря на это, обвиняемый без фактической проверки представленной документации и сведений, содержащихся в ней, подписал лист согласования к разрешению на ввод в эксплуатацию», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Осенью 2018 года в Сочи прошли масштабные следственные действия в рамках уголовных дел о коррупции.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали директора одной из автошкол и инспектора ГИБДД, подозреваемых во взяточничестве.