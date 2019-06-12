В суд направлено дело директора Департамента архитектуры Сочи

Дело директора Департамента архитектуры Сочи Владимира Малова передано в суд.

Об этом сообщил портал «Юга.ру».

В октябре на Малова было заведено уголовное дело по статье «Халатность». Речь шла о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию дома, который не был достроен.

«Несмотря на это, обвиняемый без фактической проверки представленной документации и сведений, содержащихся в ней, подписал лист согласования к разрешению на ввод в эксплуатацию», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Осенью 2018 года в Сочи прошли масштабные следственные действия в рамках уголовных дел о коррупции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали директора одной из автошкол и инспектора ГИБДД, подозреваемых во взяточничестве.