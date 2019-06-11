В Петербурге рассказали о планах по закупке уборочной техники

В Санкт-Петербурге рассказали о планах по закупке уборочной техники, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на администрацию города.

Проходят конкурсные процедуры.

«При выборе моделей рассматривались в первую очередь современные отечественные модели тротуароуборочной техники, которые эффективно показали себя в Петербурге за последние годы», — заявили в администрации.

Также закупаются комбинированные дорожные машины как основной вид коммунальной техники, обеспечивающей уборку автодорог.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге проверили готовность спасательных служб к летнему сезону.