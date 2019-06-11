В Подмосковье заступили на дежурство вертолёты экстренной скорой помощи

В Московской области заступили на дежурство вертолёты экстренной скорой помощи, сообщает телеканал «360».

Они оснащены реанимационным оборудованием. В состав медицинской бригады входят фельдшер и врач.

«Данный вертолёт «Ансат» имеет дальность полета 400 км, по времени — 45 минут в одну сторону без дозаправки», — заявил пилот-инструктор Руслан Мифтахов.

По его словам, также санавиация предназначена для транспортировки пострадавших и больных из труднодоступных мест.

В апреле издание TagilCity.ru сообщало, что в затопленных сёлах Свердловской области организовали работу санитарной авиации.