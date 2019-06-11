В Подмосковье заступили на дежурство вертолёты экстренной скорой помощи

Короткая ссылка
В Московской области заступили на дежурство вертолёты экстренной скорой помощи, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье заступили на дежурство вертолёты экстренной скорой помощи
  • РИА Новости

Они оснащены реанимационным оборудованием. В состав медицинской бригады входят фельдшер и врач.

«Данный вертолёт «Ансат» имеет дальность полета 400 км, по времени — 45 минут в одну сторону без дозаправки», — заявил пилот-инструктор Руслан Мифтахов.

По его словам, также санавиация предназначена для транспортировки пострадавших и больных из труднодоступных мест.

В апреле издание TagilCity.ru сообщало, что в затопленных сёлах Свердловской области организовали работу санитарной авиации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить