Суд в Москве вынес приговор по делу о подготовке терактов членами ИГ

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Московский окружной военный суд вынес приговор троим членам «Исламского государства»* по делу о подготовке к серии терактов на объектах транспорта в столичном регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.
Суд в Москве вынес приговор по делу о подготовке терактов членами ИГ
  • РИА Новости

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина Таджикистана Рахматова З.Ш. и двух граждан России — Баширова Р.Х. и Махмудова Б.Х.

Приговор Баширову был вынесен 26 декабря прошлого года, так как он пошёл на сделку со следствием. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

«7 мая 2019 года... Махмудов Б.Х. и Рахматов З.Ш. приговорены к 15 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в УФСБ.

В середине мая сообщалось, что трое мужчин задержаны в Твери за финансирование террористической организации «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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