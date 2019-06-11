СМИ: Продажи мороженого в России выросли в полтора раза
Указывается, что оператор проанализировал 19 млрд чеков. В итоге выяснилось, что с 1 мая по 8 июня жители России покупали мороженое на 53% чаще, чем в аналогичный период прошлого года.
При этом продажи воды увеличились на 5%.
По словам директора по развитию продуктов на больших данных «Платформа ОФД» Дмитрия Батюшенкова, в 2019 году период высоких температур в России установился гораздо раньше, чем в 2018.
«Это и повлияло на объем покупок в секторах, ориентированных на жаркие погодные условия», — отметил он.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что фестиваль мороженого будет проходить в «Технограде» на ВДНХ с 11 по 16 июня.