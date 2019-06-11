СМИ: Продажи мороженого в России выросли в полтора раза

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По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД» в мае-июне 2019 года объём продажи мороженого в России увеличился в полтора раза. Об этом пишет газета «Известия».

Указывается, что оператор проанализировал 19 млрд чеков. В итоге выяснилось, что с 1 мая по 8 июня жители России покупали мороженое на 53% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. 

При этом продажи воды увеличились на 5%.

По словам директора по развитию продуктов на больших данных «Платформа ОФД» Дмитрия Батюшенкова, в 2019 году период высоких температур в России установился гораздо раньше, чем в 2018.

«Это и повлияло на объем покупок в секторах, ориентированных на жаркие погодные условия», — отметил он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что фестиваль мороженого будет проходить в «Технограде» на ВДНХ с 11 по 16 июня.

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