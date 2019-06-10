В ХМАО проводят проверку по факту гибели подростка

В Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку по факту гибели 16-летнего подростка, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

«По версии следствия, подросток попал в яму, откуда не смог выбраться самостоятельно», — рассказали следователи.

По имеющимся данным, инцидент произошёл вечером 7 июня на водохранилище в Сургуте.

Как отметили в ведомстве, с наступлением летнего сезона в ХМАО ежегодно происходят несчастные случаи на воде, причём и со взрослыми, и с детьми.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области вынесли приговор по делу о смерти ребёнка в больнице.