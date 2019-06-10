В ХМАО проводят проверку по факту гибели подростка

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку по факту гибели 16-летнего подростка, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.
В ХМАО проводят проверку по факту гибели подростка
  • РИА Новости

«По версии следствия, подросток попал в яму, откуда не смог выбраться самостоятельно», — рассказали следователи.

По имеющимся данным, инцидент произошёл вечером 7 июня на водохранилище в Сургуте.

Как отметили в ведомстве, с наступлением летнего сезона в ХМАО ежегодно происходят несчастные случаи на воде, причём и со взрослыми, и с детьми.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области вынесли приговор по делу о смерти ребёнка в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить