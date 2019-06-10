Источник сообщил о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35

Минобороны России планирует продолжить серийные закупки истребителей Су-35 после завершения текущего контракта параллельно с закупками самолетов пятого поколения Су-57.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

«Закупки Су-35 продолжатся после завершения текущего контракта, увеличение заказа на Су-57 никак на это не повлияет», — заявил источник.

По его словам, с«уществующих мощностей хватит, чтобы параллельно производить машины обоих типов».

Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что до конца 2020 года Воздушно-космические силы России получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.