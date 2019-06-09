В Шереметьеве сработала система пожаротушения

Противопожарная система сработала в одном из терминалов столичного Шереметьева, к настоящему времени последствия ЧП устранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы аэропорта.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Последствия ложного кратковременного срабатывания противопожарной системы в терминале B полностью устранены», — уточнил собеседник агентства. Как передаёт РИА Новости, система сработала из-за задымившейся микроволновой печи, находящейся в одной из аптек на первом этаже аэропорта. По данным телеканала «360», сигнализацию не могли отключить в течение получаса. В связи с этим в некоторых местах Шереметьева скопилось много воды.