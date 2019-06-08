СК уточнил обстоятельства ЧП с легкомоторным самолётом в Подмосковье

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Отключение двигателей стало причиной жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Щёлковском районе Московской области. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По данным следствия, днём 8 июня пилот 1963 года рождения, самостоятельно заправив самодельный легкомоторный самолёт типа «Китфокс», решил полетать над полем.

«У воздушного судна, поднявшегося на высоту не более 20 метров, произошло отключение двигателя в связи с отсутствием подачи топлива», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Как уточняется, самолёт не был зарегистрирован.

Ранее стало известно, что в Подмосковье при жёсткой посадке самолёта пострадал один человек. Самолёт приземлился в лесном массиве вблизи деревни Кармолино Щёлковского района.

По факту ЧП начата проверка.

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