Специалист рассказал о перспективах электронной торговли в России

В ближайшее время в области электронной торговли в России будут доминировать маркетеплейсы, способные анализировать поведение потребителей. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал глава RBK.money Денис Бурлаков.

«Компании, которые будут доминировать в ближайшее время в области электронной торговли, — это маркетплейсы, которые объединяют на своих сайтах огромное количество потребителей и самых главных производителей, оперируют большими потоками данных. Наличие этих данных будет позволять маркетплейсам глубоко анализировать потребительское поведение, иметь доступ практически ко всей информации, связанной с потребительскими предпочтениями, процедурой выбора и оплаты товаров», — отметил глава RBK.money.

Он также отметил, что на сегодняшний день в России доля электронной коммерции в общем объёме ритейла составляет около 5%, однако сам потенциал роста в этой области огромный.

Ранее были названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года.