Депутат из Ленобласти предложил запретить бордели с секс-роботами

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Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить организацию борделей с секс-роботами.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, он уже внёс на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

«В связи с появившейся информацией об открытии в европейских странах борделей с секс-куклами и так называемыми секс-роботами у неких предпринимателей в Ленинградской области возник вопрос о правомерности подобной деятельности на территории нашей страны», — пояснил Петров.

По его словам, проверка обращения выявила в законодательстве «определённый пробел», касающийся данного явления.

Депутат считает, что с такими явлениями нужно бороться «на любом уровне и при любой технической вооружённости предполагаемого преступника».

В июле 2018 года на телеканале RTД состоялась премьера документального фильма «Моя жена — кукла». Герои ленты — японцы, променявшие отношения с партнёром на интимную связь с её искусственным подобием. 

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