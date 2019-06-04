Эксперт оценил необходимость введения электронных паспортов в России

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил необходимость введения электронных паспортов в России.
Эксперт оценил необходимость введения электронных паспортов в России
  • РИА Новости

«Необходимость масштабно внедрять в России электронные паспорта с привязкой к единой информационной системе страны, конечно, назрела», — заявил он.

По его словам, цифровизация требует сведения всех идентификационных документов в единую базу с должным уровнем защиты.

Как отметил Власов, электронный паспорт удобен.

«Каждый раз, собираясь на общение с госорганами, не нужно подбирать целый ворох нужных документов. Достаточно прихватить одну пластиковую карту», — добавил он.

Ранее вице-премьер Максим Акимов рассказал о двух вариантах электронных паспортов для россиян.

Политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в беседе с ФАН прокомментировал планы ввести электронные паспорта для россиян в 2024 году.

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