Эксперт оценил необходимость введения электронных паспортов в России

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил необходимость введения электронных паспортов в России.

«Необходимость масштабно внедрять в России электронные паспорта с привязкой к единой информационной системе страны, конечно, назрела», — заявил он.

По его словам, цифровизация требует сведения всех идентификационных документов в единую базу с должным уровнем защиты.

Как отметил Власов, электронный паспорт удобен.

«Каждый раз, собираясь на общение с госорганами, не нужно подбирать целый ворох нужных документов. Достаточно прихватить одну пластиковую карту», — добавил он.

Ранее вице-премьер Максим Акимов рассказал о двух вариантах электронных паспортов для россиян.

Политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в беседе с ФАН прокомментировал планы ввести электронные паспорта для россиян в 2024 году.