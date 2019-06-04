Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» состоятся в сентябре

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Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» запланированы на сентябрь, сообщает ФАН.
Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» состоятся в сентябре
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Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Для соединений, воинских частей и подразделений с высокими результатами боевой подготовки пройдут проверки на право присвоения им наименования «ударные».

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