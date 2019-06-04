Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» состоятся в сентябре
- ©armygames2017.mil.ru
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Для соединений, воинских частей и подразделений с высокими результатами боевой подготовки пройдут проверки на право присвоения им наименования «ударные».
Учебный год завершат контрольными мероприятиями для всех категорий военнослужащих.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и новый командующий Черноморским флотом Игорь Осипов провели первую рабочую встречу.