Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» состоятся в сентябре

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» запланированы на сентябрь, сообщает ФАН.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Для соединений, воинских частей и подразделений с высокими результатами боевой подготовки пройдут проверки на право присвоения им наименования «ударные».

Учебный год завершат контрольными мероприятиями для всех категорий военнослужащих.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и новый командующий Черноморским флотом Игорь Осипов провели первую рабочую встречу.