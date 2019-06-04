BadComedian оценил возможность закрытия своего канала

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Видеоблогер и кинокритик Евгений Баженов, который также известен как BadComedian, не исключил, что его канал на YouTube может быть закрыт из-за судебных разбирательств.
BadComedian оценил возможность закрытия своего канала
  • ©BadComedian / youtube.com

По словам блогера, «если суд создаст прецедент и всё это закончится нехорошим образом», а YouTube примет сторону суда, компания Kinodanz может подать ещё один иск на другой его обзор, передаёт телеканал «360».

Как отметил Баженов, при имеющемся прецеденте суд может и дальше пойти по такому сценарию. По его мнению, разбирательство затянется, но перспектива на удаление канала есть.

«У меня напрямую нет никакого конфликта с Минкультом, а есть с Kinodanz. По их мнению, я нарушил допустимые объёмы цитирования, хотя в законодательстве нет никакого определения на этот счёт», — подчеркнул он.

Ранее Баженов сообщил, что против него кинокомпанией Kinodanz был подан судебный иск на 1 млн рублей.

Он рассказал, что судебная тяжба идёт с начала 2019 года. Компания считает, что блогер своим обзором «нарушил объёмы цитирования». 

При этом сам BadComedian отмечал, что законом не установлены нормы объёмов цитирования. 

Телеведущая Ксения Собчак, комментируя ситуацию, выразила поддержку блогеру

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